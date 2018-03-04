الحزب الديمقراطي الاشتراكي يعلن خياره حول التحالف مع ميركل اليوم برلين في 4 مارس /بنا/ يعلن اليوم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني خيار أعضائه حول المشاركة في الائتلاف الحكومي مع المستشارة انغيلا ميركل، في اقتراع حاسم بالنسبة لمصير المستشارة.

ومن المتوقع ان تعلن قيادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي مساء اليوم نتيجة هذا التصويت الداخلي لأعضاء الحزب الذي أجري بين 20 فبراير و2 مارس، ويحق ل463 الفا المشاركة فيه.



وقالت وسائل إعلام ألمانية اليوم إن أعضاء الحزب صوتوا بالموافقة على الدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.



وإذا تأكدت نتيجة التصويت الذي جرى عبر البريد فإن ذلك من شأنه تمهيد الطريق أمام استمرار "الائتلاف الكبير" الذي يحكم ألمانيا منذ عام 2013 ، ووضع حد لما يربو على أربعة أشهر من حالة البلبلة السياسية في أكبر اقتصاد أوروبي، كما ستكون ميركل التي تحكم المانيا منذ اكثر من 12 عاما، قد تخطت العقبة الأخيرة لبدء ولايتها الرابعة.





خ.س



بنا 0857 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2018/03/04 - 23 : 12 PM