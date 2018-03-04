البرلمان الصيني يبحث غدا تعديل الدستور لإلغاء الحد الأقصى لفترات الرئاسة بكين في 04 مارس/ بنا / دافعت الصين اليوم الاحد عن المقترحات بإلغاء الفترات الرئاسية لزعيم الدولة الى أجل غير مسمى، مما يفتح المجال أمام الرئيس شي جين بينج البقاء في السلطة مدى الحياة.

وقال متحدث باسم البرلمان الصيني إن اقتراح إلغاء الحد الأقصى لفترات الرئاسة يتماشى مع الطريقة التي يتبعها بالفعل الحزب الشيوعي الحاكم وإحدى الهيئات العسكرية العليا.



وأفاد نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني ،تشانج يسوي، بحسب وكالة الانباء الالمانية بأن الحزب الشيوعي واللجنة العسكرية المركزية، ليس لديهما بالفعل حدودا لعدد مرات تجديد التفويض لرئيسيهما، وهو رئيس البلاد شي جين بينج.

وقال تشانج في مؤتمر صحفي عقد قبل افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني :"بالنسبة للدستور، فإنه يتبع الطريقة نفسها فيما يتعلق بمدة الرئيس".



وأضاف :"هذا يفضي إلى التمسك بسلطة اللجنة المركزية للحزب مع "الرفيق" شي جين بينج".

وكانت اللجنة المركزية وهي هيئة حاكمة عليا اقترحت إلغاء تقييد عدد الفترات الرئاسية الذي يتسبب في جدل داخل حدود الصين وخارجها، وقد وضعت هذه القيود منذ عام 1982 .



ومن شأن التعديل الدستوري، الذي من المؤكد تقريبا أن يحصل على موافقة البرلمان الصيني في دورته الجديدة التي تبدأ غدا الاثنين، أن يمهد الطريق بشكل فعال أمام شي للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.







و.ش



بنا 0855 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/03/04 - 01 : 12 PM