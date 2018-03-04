الاجهزة الأمنية الافغانية تعلن مقتل 13 مسلحا من داعش في ولاية جوزجان

كابل في 04 مارس/ بنا / قتل 13 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي في عملية نفذتها الاجهزة الامنية الافغانية في ولاية جوزجان شمالي البلاد.

وقال المتحدث في الولاية محمد رضا غافوري لوكالة الأناضول، أنّ الحملة الامنية ضد العناصر الإرهابية جرت في منطقة ديرزاب.



وأشار غافوري أنّ الحملة أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً وجرح 5 آخرين.

وأضاف غافوري أنّ إثنين من قتلى الإرهابيين، كانوا يحتلون مناصب قيادية داخل صفوف التنظيم.



ولفت إلى أنّ أحد حراس القرى قُتل وجرح 3 آخرين في الاشتباك.



و.ش



بنا 0828 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2018/03/04 - 33 : 11 AM