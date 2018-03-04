ثمانية اشخاص يلقون حتفهم جراء اجتياح عاصفة قوية شمال شرق الولايات المتحدة

واشنطن في 4 مارس/ بنا / لقي ثمانية أشخاص حتفهم ويعاني ما يزيد على المليون شخص انقطاعا في خدمات الكهرباء جراء عاصفة قوية اجتاحت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة.

ونجمت الوفيات عن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة وتساقط أشجار في ولايات فيرجينيا وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا وماساتشوستس ورود آيلاند.

و تسببت العاصفة في الغاء اكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية وتدمير عدد من المنازل وغمر سيارات بالمياه واقتلاع أشجار وتسجيل فيضانات "تاريخية" في بعض المدن مصحوبة برياح قوية وخطيرة في حين صدر تحذير يشمل نحو 22 مليون شخص من احتمال وقوع فيضانات بالمناطق الساحلية.





م خ



بنا 0736 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/03/04 - 47 : 10 AM