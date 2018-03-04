كوريا الشمالية: الندية وعدم فرض الشروط المسبقة تحكمان الحوار مع واشنطن

بيونغ يانغ في 04 مارس/ بنا / أكدت كوريا الشمالية أنها لن تتسول الحوار مع الولايات المتحدة وأنها لم تجلس إلى طاولتها أبدا للتفاوض وفقا لشروطها، بل استنادا إلى مبدأ الندية والحوار المتكافئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن المتحدث باسم خارجية بيونغ يانغ قوله، إن الحوار مع واشنطن "ممكن شريطة الندية فيه، وعدم فرض الشروط المسبقة له".



وأضاف، اننا "لم نقبل طيلة عقود من الزمن الجلوس إلى واشنطن وفقا لشروطها المسبقة للتفاوض، ولن نتنازل عن مبدأنا هذا في الحوار معها أبدا".

واوضح نحن "معنيون بحل القضايا العالقة بطرق دبلوماسية وسلمية عبر الحوار والمفاوضات، لكننا لن نتسول الحوار مع واشنطن".



وكان البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اعلن اليوم أن وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيتوجه إلى كوريا الشمالية هذا الاسبوع لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.





و.ش



بنا 0716 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/03/04 - 46 : 10 AM