الرئيس مون وفي امر غير مسبوق يرسل بمبعوثين خاصين إلى الشمال سيئول في 4 مارس /بنا/ أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم أن وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيتوجه إلى كوريا الشمالية هذا الاسبوع لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال مصدر بالمكتب الرئاسي في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية إنه من المرجح أن يزور رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية سو هون ومستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونغ وي-يونغ كوريا الشمالية كمبعوثين خاصين للرئيس مون.



وتعتبر زيارة مسؤولين على المستوى الوزاري إلى كوريا الشمالية كمبعوثين خاصين أمرا غير مسبوق.



ومن المنتظر أن يبعث الرئيس مون رسالة خطية إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون عبر مبعوثيه للتأكيد على ضرورة إجراء كوريا الشمالية محادثات مع الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي وتحسين العلاقات بين الكورتين بناء على ذلك.





خ.س



بنا 0539 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/04 - 46 : 08 AM