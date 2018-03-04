Sunday   04 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
قراصنة يسرقون وثائق من وزارة الخارجية الألمانية
2018/03/04 - 39 : 08 AM
برلين في 4 مارس /بنا/ ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية اليوم أن القراصنة الذين هاجموا خوادم الحكومة الألمانية، تمكنوا من سرقة بضع وثائق من وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته مصادر امنية.
وكان قد تم الاعلان عن الهجوم لأول مرة الاربعاء الماضي، حيث أكدت لجنة استخبارات برلمانية في اليوم التالي حدوثها.

واوضحت المصادر وفقا للمعلومات أطلعت عليها وكالة الانباء الألمانية ، ان مجموعة من القراصنة الروس تعرف باسم "سنيك" (الثعبان) هي المسؤولة عن الهجوم، وقد بدأت الاختراق قبل نهاية عام 2016.

وتنشط المجموعة منذ عام 2005، ويقول خبراء الكمبيوتر أن لها صلات بأجهزة الاستخبارات الروسية.



خ.س

بنا 0531 جمت 04/03/2018


عدد القراءات : 97         اخر تحديث : 2018/03/04 - 50 : 08 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English