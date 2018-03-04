قراصنة يسرقون وثائق من وزارة الخارجية الألمانية برلين في 4 مارس /بنا/ ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية اليوم أن القراصنة الذين هاجموا خوادم الحكومة الألمانية، تمكنوا من سرقة بضع وثائق من وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته مصادر امنية.

وكان قد تم الاعلان عن الهجوم لأول مرة الاربعاء الماضي، حيث أكدت لجنة استخبارات برلمانية في اليوم التالي حدوثها.



واوضحت المصادر وفقا للمعلومات أطلعت عليها وكالة الانباء الألمانية ، ان مجموعة من القراصنة الروس تعرف باسم "سنيك" (الثعبان) هي المسؤولة عن الهجوم، وقد بدأت الاختراق قبل نهاية عام 2016.



وتنشط المجموعة منذ عام 2005، ويقول خبراء الكمبيوتر أن لها صلات بأجهزة الاستخبارات الروسية.







خ.س



بنا 0531 جمت 04/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/04 - 50 : 08 AM