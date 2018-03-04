الرئيس الامريكي يقول انه سيفرض رسوما على واردات السيارات من اوروبا

واشنطن في 4 مارس/بنا/ قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه بالامكان فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الاوروبية اذا رد الاتحاد الاوروبي على قراره فرض ضرائب على الفولاذ والالومنيوم.



وغرد الرئيس الامريكي في تويتر "اذا اراد الاتحاد الاوروبي زيادة الرسوم والعقبات الضخمة أصلا على الشركات الاميركية العاملة هناك فسنطبق ببساطة ضرائب على سياراته التي تدخل بحرية الى الولايات المتحدة بينما يجعلون من بيع سياراتنا ومنتجات اخرى امرا شبه مستحيل هناك".



وندد ترامب بالخلل الكبير في التوازن التجاري وبالعجز التجاري الاميركي الذي بلغ 800 مليار دولار كما انتقد الاتفاقيات التجارية والسياسات التي اسماها بالغبية جدا لاسلافه.







س.ي



بنا 2344 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/04 - 49 : 02 AM