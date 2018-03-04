شخص ينتحر بإطلاق النار على نفسه قرب البيت الأبيض

واشنطن في 3 مارس/بنا/ انتحر رجل بإطلاق الرصاص على رأسه بالقرب من السياج الشمالي للبيت الأبيض اليوم السبت، حسب ما ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي في بيان صحفي.



وقال جهاز الخدمة السرية "إن الرجل اقترب من سياج البيت الأبيض عند شارع بنسلفانيا قبل الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسحب مسدسا وأطلق عدة أعيرة، ولم تكن أي من الطلقات موجهة إلى البيت الأبيض على ما يبدو".



وذكرت (رويترز) أن متحدث باسم البيت الأبيض قال "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في فلوريدا وقت الحادث وتم إبلاغه بالواقعة"، فيما قالت الشرطة انه لا وقوع لأي اصابات.



ومنعت الشرطة مرور المشاة والعربات في محيط البيت الأبيض وهو إجراء معتاد في مثل هذه الحوادث.



وقال جهاز الخدمة السرية في البيان إن إدارة شرطة العاصمة واشنطن ستتولى التحقيق في حادث إطلاق النار.



خ.أ



بنا 2020 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/03 - 37 : 11 PM