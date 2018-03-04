رئيس نادي النجمة يشيد بالعملية الأمنية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في القبض على المجموعات الإرهابية المنامة في 03 مارس/ بنا / أشاد السيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة الرياضي بالعملية الأمنية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المجموعات الإرهابية التي كانت تستهدف كسر إرادة البحرين بإعاقة وتوقف مسيرة المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإشاعة الفوضى وإلحاق الأذى والدمار بكل الإنجازات التي تحققت في هذا العهد الميمون بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.



كما ثمّن القطان عاليا جهود وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية وما أظهرته من كفاءة عالية وحنكة وخبرة في متابعة هذه المجموعات الإرهابية، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المواطنين واستقرارهم ونشر الطمأنينة في نفوسهم، حتى يؤدوا واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، مؤكدا أن مملكة البحرين بفضل الله تعالى قد خطت خطوات كبيرة ومقدرة في تحقيق تنمية اقتصادية مكنتها من تجاوز كل الأزمات المالية العالمية الكبيرة والتي تأثرت بها كبرى بلاد العالم، وما يشير إلى حنكة القيادة الرشيدة.



ودعا القطان الجميع إلى الوقوف خلف القيادة الرشيدة فيما تتخذه دائما من قرارات ومن معالجات في سبيل راحة المواطنين والارتقاء بالبلاد في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات، كما دعا المواطنين إلى مؤازرة ومساندة كافة الأجهزة الأمنية لصد كل المؤامرات المخططة لها من الخارج وقد كشفت جهود وزارة الداخلية حجم ما يحاك ضد مملكتنا الغالية وهو ما سيتوجب وقوفنا جميعا وبصلابة مع الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على المتآمرين على البحرين.



ح ب/خ.أ



بنا 2000 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/03 - 20 : 11 PM