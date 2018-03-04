تنفيذا لتوجيهات قرينة عاهل البلاد.. الزراعة تطلق حملة (منتجنا أولاً) لدعم المزارع البحريني المنامة في 03 مارس / بنا / إنفاذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أطلقت وكالة الزراعة والثروة البحرية حملة تسويقية لدعم المزارع البحريني تحت شعار "منتجنا أولاً" بهدف تسويق المنتج الزراعي المحلي من الخضروات والفاكهة التي يتم إنتاجها محليًا بواقع ٢٠ طناً يومياً من مختلف الخضروات والفاكهة، وبما ينعكس بالإيجاب علي القطاع الزراعي في المملكة ويسهم في تحفيز المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من الزراعات المحلية تحقيقاً للأمن الغذائي النسبيّ للبلاد من تلك المنتوجات الزراعية.



وتشمل الحملة تنفيذ عدة فعاليات إعلامية وترويجية لاستقطاب كافة الجهود نحو دعم المنتج المحلى الزراعي، إعمالاً بنص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٥، بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، واعتبار القرار بمثابة المرجع في تنظيم عملية المشتريات الحكومية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وترسيخاً لفكرة شراء المنتج الوطني لدى كافة أبناء المملكة والمقيمين بها، وذلك من خلال إنفاذ خطة تسويقية وإعلامية كبرى في مختلف أرجاء المملكة لدعم المزارع البحريني، وحث المواطنين والفنادق و(الهايبر ماركت) وكافة المؤسسات بتفضيل المنتج المحلي نظراً لجودته العالية وأسعاره المناسبة.



وشددت وكالة الزراعة على أن الاستجابة لتلك الحملة التسويقية من شأنها مضاعفة الإنتاجية الزراعية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء النسبي من الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلى في قدرته على منافسة المنتجات المستوردة، وخاصة أن المنتجات المحلية تتميز بالجودة العالية.



وأكد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الحملة التسويقية تنفذ عدداً من المحاور الأساسية التي تحقق الهدف منها بدعم المنتج الزراعي المحلي من خلال التأكيد علي قدرة المزارع البحريني، والتوسع في زيادة الناتج المحلى الزراعي لتقليل فاتورة الاستيراد وما يتبعه من تحقيق الاكتفاء النوعي في السوق المحلية، وكذلك تنويع المشروعات الإنتاجية الزراعية وزيادة شريحة المنتجين الزراعيين.



وأضاف وكيل الزراعة أن الحملة تشمل تنفيذ خطط شامله تعتمد على احدث النظريات، والخطط التسويقية والأفكار المبتكرة، لجذب المستهلكين والتعريف بمميزات المنتجات المحلية حيث يتم إطلاق (هاشتاق) للتعريف بالحملة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذ عدة فنون دعائية يتم إنتاجها بأحدث البرامج والتطبيقات لنشرها في كافة وسائل الإعلام المرئي والمقروء، وكذلك تنفيذ عدد من الحملات الدعائية والترويجية للوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية والتعريف بأهداف المبادرة ومدى تأثيرها الإيجابي على دعم المزارع البحريني.



وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن خطة التسويق تتضمن الحفاظ على جودة المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،‏ والتحرك باتجاه استهداف قنوات تسويقية جديدة والعمل على تهيئة الأرضية القوية والبنية المناسبة لتسهيل حركة تدفق وانسياب السلع الزراعية باتجاه المستهلك البحريني، والتعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع المنتج الزراعي على طريق القناة التسويقية الحقيقية بعد تأمين احتياجات السوق المحلية.



وأشار وكيل الزراعة الى أن خطة عمل الزراعة تشمل إعداد تقارير عن أسعار المنتجات الزراعية بعد جمع وتبويب أسعار هذه المنتجات وكمياتها من الأسواق المحلية، وإصدار تقارير تتضمن متوسط أسعار المنتجات ، وجمع ودراسة النشرات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للأسعار المنافسة، وجمع أسعار أهم المواد المطلوبة والمرغوبة لدى المستهلك وتحليلها مقارنة مع الأسعار المحلية، تمهيداً لعمل دراسة موسعة عن آليات تعزيز المنتج المحلي ومضاعفة إنتاجيته.



وألمح وكيل الزراعة إلى أن الخطة شملت أيضاً جمع وتبويب حركة الصادرات والواردات من مراكز الحجر الزراعي بهدف دعم القرار التسويقي المحلي، ونشر المعلومات الخاصة بالجانب التسويقي للتعريف والترويج بالمنتجات والمعارض الزراعية.



ح ب/ع ع



بنا 1651 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/03 - 16 : 09 PM