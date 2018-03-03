العصفور يرعى احتفال جمعية التلاحم الوطني بذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 03 مارس / بنا / رعى سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور احتفال جمعية التلاحم الوطني عصر السبت 3 مارس 2018 بذكرى ميثاق العمل الوطني، حيث دعا العصفور إلى تحمل المسئولية في دعم المشروع الإصلاحي والانتقال إلى مراحل متقدمة من العمل لمواصلة مكتسبات البناء والنهضة والالتفاف حول القيادة السياسية الرشيدة للبلاد.







وقال العصفور في الاحتفال الذي أقيم في حديقة الروضة بالدوار العاشر بمدينة حمد بحضور لفيف من شخصيات المدينة والمواطنين والمقيمين "إننا نحيي ذكرى ميثاق العمل الوطني لاستعادة معاني هذه المناسبة التي تحمل بين جنباتها أبعاداً وطنية وتاريخية وتراثية وفكرية واجتماعية وثقافية ودينية، كلها تحملنا مسئولية أن نحافظ على النسيج الوطني، وأن نبقى متلاحمين كأسرة واحدة من كل الطوائف والاتجاهات والطبقات، وأن نعمل على تحقيق ما يضيف الى بلادنا مكتسبات البناء والتعمير، ورفض كل ممارسة دخيلة لا تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، ووحدتنا الوطنية المباركة، كما هي دلالات الميثاق التي أكدت على نهج السلام والتعايش والانتماء وتعزيز الهوية العربية والإسلامية".



وشهد الاحتفال منصة خطابية شارك فيها رئيس تجمع الوحدة الوطنية فضيلة الشيخ عبداللطيف آل محمود، ورئيس جمعية التلاحم الوطني السيد فوزي الجنيد، وكلمة الجمعيات المشاركة قدمها المهندس محمد الرفاعي رئيس المركز الثقافي بتجمع الوحدة الوطنية، وكلمة للنائب السابق ابتسام هجرس تناولت أبعاد ميثاق العمل الوطني وانعكاساته على ما شهدته البلاد من نقلة على مختلف الأصعدة، فيما تم تكريم الشخصيات المميزة وجولة على أركان الجمعيات المشاركة وعرض رياضي لنادي الكاراتيه.



ورفع العصفور خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة عشر لميثاق العمل الوطني، لافتًا إلى أن الاعتزاز بهذه الذكرى وهذا الجمع يمثل عقدًا اجتماعيًا لتجديد العهد والبيعة، انطلاقا لما كرسه هذا الميثاق في مسيرة العمل الوطني والذي عكس مدى التحام ووحدة الشعب البحريني بكل أطيافه وطوائفه والتفافه حول قيادته الحكيمة، وتدشين انطلاقة حضارية وديمقراطية عبر مؤسسات دستورية راسخة ودستور متميز لمملكة البحرين أشاد به الجميع.



من جهة أخرى، تستعد المحافظة الشمالية لتشكيل لوحة جدارية بمناسبة الاحتفال بذكرى الميثاق بطول 400 متر على مدرسة أبوصيبع الابتدائية للبنين تحت شعار :"كلنا شركاء في السلام"، وذلك صباح يوم الاثنين 4 مارس الجاري بمشاركة فريق (نلتقي لنرتقي)، ومركزي شباب الشاخورة وأبوصيبع، وعدد من طلاب المدرسة وأساتذتها والمهتمين من الفنانين والهواة.



ح ب/ع ع



بنا 1627 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/03 - 32 : 07 PM