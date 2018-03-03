في تصريح لـ"بنا": الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يشيد بجهود وزارة الداخلية في إحباط عدد من الأعمال الارهابية الرياض في 03 مارس / بنا / أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بكفاءة الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين التي استطاعت احباط عدد من الأعمال الارهابية والقاء القبض على 116 من العناصر الارهابية المدعومة من الحرس الثوري الايراني، ومصادرة مخزوناتها من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.







وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إن نجاح الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في القبض على تلك العناصر الارهابية يبرهن على يقظتها التامة وكفاءتها العالية وجاهزيتها المشهودة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، وحماية المجتمع من شرور التنظيمات الارهابية وعناصرها الاجرامية التي ثبت بالدليل القاطع ارتباطها الوثيق بالحرس الثوري الايراني والتنظيمات التابعة له تتلقى منهم التمويل والدعم والتدريب والتسليح.



وأكد الأمين العام أن محاولات التنظيمات الارهابية والداعمين لهم لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وتعريض سلامة مواطنيها والمقيمين فيها للخطر لن تلقى إلا الفشل الذريع، بفضل من الله العزيز القدير، والجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة، وما تتمتع به من كفاءة واقتدار وجاهزية عالية، معربا عن تهانيه لمعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة ومنسوبيها على ما تقوم به الوزارة من جهود ملموسة حفاظا على أمن مملكة البحرين واستقرارها.





ح ب/ع ع



بنا 1544 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/03 - 56 : 06 PM