خلف يتفقد مشروع تطوير شوارع المنطقة الصناعية بالحد المنامة في 03 مارس / بنا / قام سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية إلى مشروع تطوير شوارع المنطقة الصناعية بالحد يرافقه مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق م. سيد بدر علوي، رئيس قسم المشاريع الخاصة م. محمد محسن، رئيس قسم الصيانة بالإنابة م. إبراهيم سوار.





وأوضح م. خلف ان هذا المشروع يندرج ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لجنوب الحد (المرحلة التمهيدية) حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 86% وتقوم بأعمال المقاولة شركة (جاسكو).



الجدير بالذكر إنه سيتم من خلال أعمال المشروع إنشاء مجموعة من الطرق الفردية (Single carriageway) وهي شارع 17 وطريق 1730، 1737 و1734، كما سيتضمن المشروع إنارة الشارع ووضع الأنابيب الأرضية المطلوبة لشبكة الخدمات الحالية والمستقبلية، وقد تم بدء العمل في هذا المشروع منذ 15 مارس الماضي بكلفة متوقعة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف دينار.



وأضاف سعادة الوزير أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف تطوير البنية التحتية لمنطقة جنوب الحد الصناعية ورفع مستوى السلامة المرورية فيها، خاصة وأن المنطقة تحتضن العشرات من المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية والمكاتب التجارية وغيرها.



وتم خلال الزيارة التأكيد على ضرورة معالجة بعض أعراض التهالك في شارع الحوض الجاف كجزء من أعمال الصيانة الدورية.



ح ب/ع ع



بنا 1537 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/03 - 31 : 07 PM