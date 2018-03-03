فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية غد الأحد المنامة في 03 مارس / بنا / أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية (الدفعة الرابعة) لموظفي القطاع العام ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 مارس 2018 حيث يتيح البرنامج للملتحقين فيه صقل مهاراتهم وتطويرها وفق برامج تدريبية ونظرية مكثفة تم إعدادها بشكل خاص لهذا البرنامج خلال فترة انتدابهم في المكتب لعام كامل.









ويمكن لجميع موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر الموقع الالكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اعتزازه بمخرجات برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الذي دشن في العام 2015 ويحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله كونه مجسد لرؤية سموه بأهمية الاستثمار في تطوير العنصر البشري وتشجيع الكفاءات القيادية الشابة وإسهامها بشكل فاعل في بناء المستقبل المشرق للمملكة.



وأشار المدير العام لمكتب النائب الأول إلى أن البرنامج منذ إطلاقه وعبر ثلاث دفعات سابقة ضم كوادر شابة واعدة من مختلف المؤسسات الرسمية على مستويات عالية من التميز والكفاءة والتي حققت أهداف ورؤية البرنامج، معرباً عن تطلع المكتب لانطلاقة الدفعة الرابعة من البرنامج الذي سوف يستمر في توفير البيئة الحيوية التي تنمي الجوانب القيادية والتحليلية وتحفز الابداع والابتكار.



على الراغبين بالانضمام للبرنامج زيارة الموقع www.fdpm.gov.bh/fellowship للحصول على المزيد من المعلومات وتعبئة استمارة التقدم.



ح ب/ع ع



بنا 1443 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/03 - 45 : 05 PM