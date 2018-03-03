المجلس الأعلى للصحة ينوه بجهود هيئة المهن الصحية في ضمان كفاءة العاملين في القطاع الصحي المنامة في 03 مارس / بنا / عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي الشهري برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس السيد ابراهيم النواخذة.









وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار ثمن المجلس الأعلى للصحة صدور المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني.



واستمع المجلس في هذا الاطار إلى عرض من وزارة الداخلية عن آخر التجهيزات والخطة التنفيذية، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة.



وأشاد المجلس بهذا المرسوم الذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ويعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين، كما أثنى المجلس على الجهود الحثيثة لمعالي وزير الداخلية ولجنة الإسعاف الوطني بشأن تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال طب الطوارئ، والذي يأتي تنفيذه في اطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.



من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للصحة أنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بتعزيز إجراءاتها الرقابية لضمان كفاءة وأهلية جميع العاملين في القطاع الصحي في مملكة البحرين، في إطار تعزيز استدامة وجودة الخدمات الصحية بأعلى المعايير الدولية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وبدعم ومساندة المجلس الأعلى للصحة.



وفي سياق استعراضه للاجراءات التصحيحية التي اتخذتها للهيئة فيما يتعلق بتراخيص المهن والمؤسسات الصحية أكد المجلس أن تلك الاجراءات تأتي من منطلق الحرص على صحة المواطنين والمقيمين، مؤكدا في هذا الصدد أن الهيئة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لكافة منتسبي القطاع الصحي في المملكة دون تمييز وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.



وأكد المجلس أنّ تطبيق برنامج الضمان الصحي يتطلب التأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية حيث قامت الهيئة بالعديد من الخطوات لتطوير إجراءات الترخيص، كما وقعت اتفاقية مع شركة عالمية تتحقق من صحة الوثائق التي تقد للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من مصادرها الأصلية قبل حصولهم على ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين، إذ أن طلبات التراخيص لمزاولة المهنة تستدعي التأكد والتدقيق في الشهادات العلمية والخبرة العملية للمتقدمين بتلك الطلبات بهدف التأكد من توفر الكفاءة المطلوبة في الممارسين الذين يتم الترخيص لهم لمزاولة المهنة في المملكة.



وفي هذا الإطار أكد المجلس أن الهيئة تقوم بدورها بمخالفة أية جهة فردية أو اعتبارية تقوم بممارسة المهنة بدون ترخيص أو تشغيل أية مؤسسة صحية قبل الترخيص لها، أو تقديم خدمات واستشارات صحية لا تتناسب مع التخصص العلمي أو الترخيص الممنوح، كما تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية المخولة بها من رصد مخالفات مزاولة المهن وتشغيل المرافق الصحية أو استيراد أو وصف الأدوية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المواطنين والقطاع الصحي بالمملكة.



وأشار المجلس إلى أنّ الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين وتطوير إجراءاتها في ضوء القوانين الجديدة والمستجدات على القطاع الصحي من خلال وضع وإصدار العديد من القرارات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتراخيص والتقييم، حيث وضعت خطة استراتيجية للهيئة تهدف إلى اكتمال المنظومة الإدارية والقانونية للهيئة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما قامت الهيئة بوضع خطة إعلامية وتثقيفية للتوعية بالهيئة ودورها الصحي وواجباتها والمسئوليات المنوطة بها لمزاولي المهن الصحية والمواطنين والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.



ثم ناقش المجلس مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، معرباً عن ثقته في سرعة إقرار القانون بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني.



وعرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها قرارات اللجان التأديبية.



وفي ختام اللقاء شكر معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الطبية.



ح ب/ع ع



بنا 1427 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/03 - 29 : 05 PM