إطلاق جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها الخامسة المنامة في 3 مارس / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين باتت من بين أبرز الدول العالمية التي تقدم مبادرات رائدة تجاه الشباب وتسعى من خلالها الى توفير البيئة المناسبة لاحتضانهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم النابعة من احساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بالإضافة الى تسليط الضوء على تلك الابداعات الشبابية البارزة عبر مبادرات يصل صداها الى مختلف دول العالم.







وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "عندما نتحدث عن مملكة البحرين بانها باتت من ابرز الدول العالمية في تنمية مهارات الشباب وتتجه اليها انظار الشباب من مختلف دول العالم فإننا نرتكز على مجموعة من الحقائق الواضحة للعيان، فالبحرين من الدول الأولى التي أطلقت مبادرة تجاه الشباب العالمي لتمكينهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحمل اسم جلالة الملك المفدى الذي حرص على تسليم الجوائز للفائزين في الحفل الذي حظي برعاية ملكية سامية، كما أن مملكة البحرين الدولة الأولى التي تطلق جائزة عالمية متخصصة في الابداع العلمي، والشعر النبطي، والتصميم الجرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي، وانتاج الافلام، والتصميم المعماري، والرسم والتشكيل، والابداع الموسيقي ، بالإضافة إلى توقيع شراكة مع جائزة دوق ادنبرة العالمية لتفعيل هذه الجائزة في مملكة ودخول الشباب بتحدي شخصي لمعرفة امكانياته وقدراته".



وأضاف سموه، بمناسبة اطلاق وزارة شئون الشباب والرياضة لجائزة ناصر بن حمد العالمية في نسختها الخامسة، "لقد حققت جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي نجاحات متميزة في النسخة الثالثة والتي حظيت بمشاركة شبابية عالمية واسعة كان نتاجها 1826 عملا شبابيا باهرا من 72 دولة تمكنوا من خلالها اثراء مسيرة الشباب العالمي وتأكيد قدراتهم على الابداع والتحدي مهما كبرت حجم التحديات التي قد تعترض مسيرة الشباب".



وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "يبرز اهتمام مملكة البحرين بنجاح جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي كونها تركز على رفد الدول العالمية بالعقول الشابة المبتكرة، وذلك باحتواء الشباب المبدع عبر مجموعة من المجالات التي تصب في إطار الاهتمام بجيل الشباب بشكل عام، وتحفيزهم على الإبداع، والتميز، والابتكار، والمنافسة الجادة، وسط اهتمام كبير يقدر قيمة عطائهم ومواهبهم التي تعبر عنهم، وعن طموحاتهم، ورؤاهم المستقبلية.



وأكد سموه "قدمت جائزة ناصر بن حمد للابداع الشبابي نماذج من الأفكار الشبابية الرائدة في الدورات الثلاث السابقة وحققت الجائزة ما كان مأمولا منها من خلال مشاريع شبابية رائعة وإننا على ثقة تامة بنجاح النسخة الخامسة من الجائزة وذلك في ظل الصدى الواسع لها في الأوساط الشبابية والإجراءات الإدارية المتميزة التي اتخذتها وزارة شئون الشباب والرياضة وكوادرها العاملة والتي تقوم بعمل متميز من أجل وصول الجائزة الى النجاح التام والاهداف التي وجدت من أجلها".



ع ع



بنا 1349 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/03 - 55 : 04 PM