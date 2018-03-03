جامعة البحرين شريك استراتيجي لمؤتمر (تعزيز التميز الجامعي بجميع أشكاله) الذي ينطلق مساء غد المنامة في 03 مارس/ بنا / ينطلق مساء غد الأحد المؤتمر الثامن للناشرين المعتمدين لتصنيف الجامعات العالمي كيو إس، المعروف بـQS Maple، والذي يأتي تحت عنوان (المؤتمر الاستراتيجي السنوي الثامن للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التميز الجامعي بجميع أشكاله).







ويقام المؤتمر الذي اختيرت جامعة البحرين شريكاً استراتيجياً له في فندق الخليج في الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، برعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وسيشارك فيه حوالي 200 من ذوي العلاقة بالشأن الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، والذين يمثلون أكثر من 70 جامعة من 40 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.



وفي هذا السياق أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، أهمية إقامة الملتقيات المؤتمرات التي تتناول شؤون التعليم الجامعي، وذلك للوقوف على أحدث التجارب الإٌقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي من قطاعات التعليم، وهي التجارب الحيّة الآتية من الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها.



وأضاف إنّ جامعة البحرين تولي مسألة التّميز اهتماماً خاصاَ لا ينعكس فقط على برامجها الأكاديمية، وهي الأساس في العملية التعلمية، وحسب، ولكن التميّز ينسحب على جميع العمليات والممارسات المعززة للتعليم الجامعي، سواء في الخدمات المساندة للعملية التعلمية، أو في الإجراءات الإدارية، وكذلك في البنية التحتية والدعم اللوجستي الموجّه لخدمة التميّز من أجل الارتقاء بكل ما يرتبط بالعملية التعلّمية بوصفها عملية تكاملية تهدف للوصول بها إلى المستويات العالمية المتقدمة والتي أثبتت نجاحها في هذا المضمار.



وسيناقش المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة، جملة من القضايا التي ستتوزع على أربعة مسارات رئيسية هي: التعلم والتعليم وفرص العمل، والتخطيط الاستراتيجي والبحوث، والتدويل في التعليم العالي، وأخيراً، ضمان الجودة والاعتمادية والاعتراف العالمي، وسيجري طرح 50 ورقة عمل بحثية في المؤتمر مشتقة من التجارب اليومية في الجامعات المختلفة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1308 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/03 - 13 : 04 PM