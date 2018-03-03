سمو الشيخ ناصر بن حمد يجتمع مع قائد قوة الرد السريع المحمولة البريطانية لندن في 3 مارس / بنا / اجتمع سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي في العاصمة البريطانية لندن اليوم مع العميد نيك بيري قائد قوة الرد السريع المحمولة جوا في الجيش البريطاني في كولشستر (16AirAssltBde).





وخلال الاجتماع أشاد سموه بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافة المجالات عامة وفي المجال العسكري بشكل خاص.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1218 جمت 03/03/2018





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