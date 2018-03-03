سمو قائد الحرس الملكي يجتمع مع رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني لندن في 3 مارس / بنا / اجتمع سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي اليوم مع الفريق أول طيار السير ستيوارت بيتش رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.







وخلال الاجتماع أثنى سمو قائد الحرس الملكي على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتي لها جذور تاريخية متينة، مشيدا سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1218 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 122 اخر تحديث : 2018/03/03 - 25 : 03 PM