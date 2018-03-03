تطبيق نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد في الأول من أبريل المقبل المنامة في 03 مارس/ بنا / أعلن معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك بأن الموعد الفعلي لتطبيق نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد هو الأول من أبريل لهذا العام، جاء ذلك خلال اجتماع إجراءات العمل بنظام التخليص الجمركي المسبق على جسر الملك فهد الذي أقيم مؤخراً بمعهد التدريب الجمركي بمبنى شئون الجمارك وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.







وتخلل الاجتماع شرح مفصل حول إجراءات التخليص الجمركي الحالي والعواقب التي تعتري الإجراءات، ومقارنته بإجراءات التخليص الجمركي بعد تطبيق النظام والذي سيهم بشكل كبير في التغلب على مشكلة انسياب البضائع بالمنفذ من خلال تقديم البيان الجمركي وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضاعة، كما تم توضيح المهام المنوطة بكل الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام في ما يتعلق بعملية التخليص الجمركي منها (إجراءات المخلص، الإجراءات الجمركية، المعاملات الموجهة للجهات الرقابية).



ومن المقرر أن تقوم شئون الجمارك بتدشين نظام التخليص المسبق في الأول من شهر إبريل القادم، حيث يعتمد النظام على 4 خطوات، الخطوة الأولى استلام الشركة المستوردة للمستندات من الشركة المصدرة، الخطوة الثانية يقوم المخلص الجمركي بإعداد البيان الجمركي قبل وصول الشاحنة ودفع الرسوم والضريبة الجمركية إن وجدت، الخطوة الثالثة عند وصول الشاحنة يتم توجيهها إلى المسار المناسب لها وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أما الخطوة الرابعة والأخيرة فيقوم ضابط الجمارك بالمراجعة النهائية ويسمح للشاحنة بالخروج.



وتكمن الأهمية عند شئون الجمارك في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى المسح الضوئي أو التفتيش اليدوي أو الإفراج عنها بشكل مباشر، مما يساهم في اختصار الزمن الذي وصل إلى أقل من 5 ساعات، و لكن طموح شئون الجمارك أكبر من خلال العمل بنظام يتطلب من كل المستوردين إعطاء المعلومة للمخلص حتى يقوم بعملية التخليص ودفع الرسوم وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية إن وجدت قبل وصول الشاحنة.



وفي هذا السياق، أعلنت شئون الجمارك البدء بتطبيق الحملة التوعوية "دربك خضر" المعنية بالتخليص المسبق للشاحنات على جسر الملك فهد، وذلك بهدف تيسير الحركة التجارية عبر جسر الملك فهد والتقليل من الوقت المستغرق لانتظار سائقي الشاحنات لإتمام عملية التخليص الجمركي، حيث تستهدف الحملة التجار، المستوردين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقومون بنقل السيارات عبر الجسر .



وسيتخلل الحملة توزيع كُتيب توعوي لسائقي الشاحنات يتضمن تعليمات ومعلومات جمركية حول تطبيق النظام بثلاث لغات ( العربية، الأجنبية، الأوردو)، بالإضافة إلى إعلانات حول الحملة في محافظات المملكة بهدف الوصول لكافة المعنيين والمستفيدين بتطبيق النظام، كما وستعقد شئون الجمارك لقاء توعوي للتجار والمخلصين حول تطبيق النظام وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين .



ومن هذا المنطلق فإن شئون الجمارك تود التأكيد على المخلصين الجمركيين بأهمية دورهم في تطبيق هذا النظام من خلال استلام كافة الأوراق اللازمة من الشركة المصدرة، وأيضاً لأصحاب الشركات المصدرة دور أساسي من خلال تسليم الأوراق للمخلص الجمركي.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1206 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2018/03/03 - 10 : 03 PM