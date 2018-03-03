رئيس مجلس الشورى السعودي يصل إلى مملكة البحرين المنامة في 03 مارس/ بنا / وصل الى مملكة البحرين اليوم السبت صاحب المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق في زيارة رسمية الى مجلس النواب، والذي من المقرر أن تستمر زيارته حتي يوم الثلاثاء.

وكان في مقدمة مستقبلي معاليه صاحب المعالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وصاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب السيد علي العرادي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد الدكتور عبدالله بن عبدالملك ال الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.

هذا وقد رحب معالي رئيس مجلس النواب بمعالي رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق، معرباً عن سعادته وامتنانه لهذه الزيارة المباركة، مؤكدا عمق اواصر العلاقات المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد البرلماني المرافق بصاحب المعالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب والسادة النواب الاعضاء صباح يوم غد الأحد، لعقد جلسة مباحثات مشتركة سيتم خلالها بحث المستجدات على الساحتين الخليجية والدولية ومجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون البرلماني بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى السعودي.

كما سيعقد وفد مجلس الشورى السعودي الزائر عدة اجتماعات مع مجلس الشورى وعدد من الجهات في مملكة البحرين، وذلك في إطار زيارتهم لمملكة البحرين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1030 جمت 03/03/2018

عدد القراءات : 132 اخر تحديث : 2018/03/03 - 34 : 01 PM