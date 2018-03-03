أحكام بالسجن على 13 شخصا في قضايا احتيال عبر الاتصالات بوسط الصين بكين في 3 مارس/ بنا / أصدرت محكمة صينية أحكاما بالسجن على 13 شخصا لتورطهم في قضايا احتيال عبر الاتصالات في مقاطعة خنان بوسط الصين . بحسب وكالة انباء شينخوا الصينية .



وسيقضي ال13 شخصا أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 إلى 10.5 سنة، وسيدفعون غرامات بقيمة تتراوح بين 30 ألفا و110 آلاف يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 6.3 يوان)، وفقا لما ذكرت محكمة في مدينة سانمنشيا.



وتورط أكثر من 160 مشتبها به في قضية الاحتيال هذه. وستصدر المحكمة قريبا أحكاما بحق 50 شخصا آخرين ضالعين في القضية.



واكتشفت القضية بعد إبلاغ رجل، الشرطة عن وقوعه ضحية احتيال عبر الاتصالات في مارس 2017.



وأشار التحقيق إلى أن المذنبين نشروا معلومات مزيفة بشأن الأسهم في منصة لتجارة السلع لإقناع الضحايا باستثمار أموالهم.



وحصل المجرمون على أكثر من مليوني يوان بشكل غير قانوني خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى مارس 2017.





ع ذ



بنا 1018 جمت 03/03/2018

عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/03 - 20 : 01 PM