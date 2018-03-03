غداً انطلاق الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر بإشراف وتنفيذ هيئة جودة التعليم والتدريب المنامة في 03 مارس/ بنا / تنطلق يوم غد الاحد الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في دورتها السادسة، وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حيث سيخضع لأدائها ما يقارب 9 آلاف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، وبمشاركة 8 مدارس خاصة؛ أبدت رغتها في أداء طلبتها لهذه الامتحانات؛ وفق أنظمة وإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب وبإشرافها المباشر.





وتُعقد هذه الامتحاناتُ سنويًّا لطلبة الصف الثاني عشر في: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات؛ من أجل قياس مستوى أداء الطلبة في المهارات المعرفية، والحسابية والحياتية، واللغوية، التي اكتسبها الطلبة خلال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

علمًا أن الامتحانات الوطنية لعام 2018 ستعقد للصف السادس في الفترة من الأحد 22 أبريل حتى الخميس 26 أبريل.

هذا، وتهدف الامتحانات الوطنية إلى المساهمة في تطوير النظام التعليمي بمملكة البحرين، والارتقاء بأداء المخرجات التعليمية بما يتوافق مع كلٍّ من متطلبات سوق العمل، والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0953 جمت 03/03/2018

عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/03/03 - 01 : 01 PM