الشرطة الامريكية تحتجز المشتبه بإطلاق النار في حرم جامعة ميتشغان ميتشغان في 03 مارس/ بنا / اعتقلت الشرطة الامريكية شخصا 19 عاما يشتبه بأنه قتل والديه في حرم جامعة بولاية ميتشغان.

وقالت السلطات بحسب وكالة الانباء الالمانية إنها اعتقلت جيمس اريك دافيس جيه.آر، بعد أن تم رصده على متن قطار، يمر عبر الطرف الشمالي من جامعة "ميتشغان" المركزية، بعد وقت قصير من الليلة الماضية.



وكان أكثر من مئة رجل شرطة يبحثون عنه، بعد ما يزعم من أنه قتل والديه، جيمس اريك ديفيس إس.آر وديفا جينين ديفيس في حرم الجامعة صباح أمس الجمعة.

ويأتي الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 12 آخرين.



وأعادت المجزرة في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية إحياء حركة للسيطرة على حيازة الاسلحة، قادها طلاب، وضعت ضغوطا على المشرعين لتمرير إجراءات للسيطرة على حمل السلاح.







و.ش



بنا 0850 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/03 - 03 : 12 PM