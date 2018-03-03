حريق كبير يأتي على وحدات للملابس والصناعات الكيماوية في ضاحية اندرية الهندية دون وقوع اصابات نيودلهي في 3 مارس / بنا / تعرضت وحدات للملابس والصناعات الكيماوية الى تدمير تام في حريق اندلع في ضواحي منطقة اندريه الهندية في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ونقلت جريدة "ذي هندو" عن مسؤول مدني كبير اليوم السبت قوله إن الحريق اندلع في احدى الوحدات وانتشر الى الوحدات الاخرى في قرية " أسلفا ".

وأضاف المسؤول انه لم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات حتى الان، ولم يتم بعد التأكد من عدد الوحدات التي دمرت في الحريق.



ع ذ



بنا 0810 جمت 03/03/2018

عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/03/03 - 19 : 11 AM