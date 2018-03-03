المنظمة الدولية للهجرة: 3 آلاف مُهاجر فُقدوا بالمتوسط خلال عام 2017 روما في 3 مارس / بنا / قال ويليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن نحو ثلاثة آلاف مهاجر فُقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، وتم إنقاذ نحو 21 ألف مهاجر، فيما تمكن نحو 120 ألف مهاجر من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.



وأشار ويليام في حديث لصحيفة الشرق الأوسط نشرته امس إلى وجود 9 صراعات مسلحة في غرب آسيا وشمال وغرب أفريقيا، تتسبب بتدفق اللاجئين إلى أوربا، فيما يحتاج الملايين إلى المساعدة، مبينا أن إجمالي من عبر المتوسط العام 2017 يقل بنسبة 34% عمن عبروه العام الذي سبقه.



وانتقد الدول التي فرضت قيوداً على المهاجرين ودخولهم، مشيراً إلى أن المهاجرين الذين يشكلون 3.5% من سكان العالم يُنتجون 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



كما أعرب عن أسفه لفرض بعض الدول قيوداً على الهجرة ودخول المهاجرين مثل الولايات المتحدة، وقال إن "ظاهرة المناهضة للهجرة تنمو وبدلاً من بناء الجسور نضع الجدران، وهذه الإجراءات خاطئة؛ لأنها تعرّض حياة المهاجرين للخطر، وتحجب مساهمة المهاجرين في تنمية هذه الدول"، مؤكداً أن الهجرة "ليست مشكلة، بل هي "طبيعة إنسانية يمكن إدارتها" حسب قوله.



وقال إن سورية تحتاج إلى اهتمام كبير، لكن آخرين أيضاً لديهم الحاجة نفسها مثل اليمن وغيرها.



ودعا المهاجرين إلى إيجاد طرق شرعية بقدر الإمكان، وتجنب التهريب والمهربين، ومحاولة دمج أنفسهم في المجتمعات المحلية قدر استطاعتهم والتعلم، والبقاء في بلدانهم وتطوير مهاراتهم ولغتهم الإنجليزية.





ع ذ



بنا 0757 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/03 - 03 : 11 AM