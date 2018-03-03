ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على السفارة الفرنسية وقيادة الجيش في بوركينا فاسو الى 30 قتيلا واغادوغو في 03 مارس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم بسيارة مفخخة استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة الجيش في بوركينا فاسو الى ثلاثين قتيلا.

وقد نفذت مجموعات مسلحة صباح امس الجمعة هجمات منسقة في وسط العاصمة واغادوغو وصفته الحكومة بالإرهابي وانه عمل "جبان ووحشي".



وفي الحصيلة الاولية للهجوم قال وزير الامن كليمنت ساوادوغو ان ثمانية من المهاجمين قتلوا ايضا وثمانية من عناصر الامن واصابة 80 آخرون.

وعبر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون مجددا عن "التزام فرنسا التام مع شركائها من مجموعة دول الساحل في مكافحة الحركات الارهابية" بعد الهجمات في واغادوغو.



واوضح وزير الامني البوركيني انه "نحو الساعة العاشرة صباحا بدأ مهاجمون اطلاق النار على سفارة فرنسا وفي الوقت ذاته تقريبا هاجمت مجموعة اخرى مقر قيادة الجيش".

وتابع ثم انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر قيادة الجيش وهو امر غير مسبوق في بوركينا فاسو. وقال الوزير ان "المهاجمين استخدموا سيارة بحمولة ضخمة من المتفجرات".







و.ش



بنا 0611 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/03 - 23 : 09 AM