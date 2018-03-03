Saturday   03 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في مملكة البحرين اليوم : معتدل بوجه عام
2018/03/03 - 39 : 06 AM
المنامة في 3 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله معتدلا بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى : 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى30 %.


م خ

بنا 0335 جمت 03/03/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/03/03 - 39 : 06 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English