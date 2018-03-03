الطقس في مملكة البحرين اليوم : معتدل بوجه عام المنامة في 3 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله معتدلا بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى : 17 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى30 %.





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بنا 0335 جمت 03/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/03 - 39 : 06 AM