سمو رئيس الوزراء يستقبل سعادة الشيخة عائشة بنت راشد‎ آل خليفة.. ويهنئها بمناسبة اجتيازها لدورة الطيران من المملكة المتحدة المنامة في 2 مارس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي مساء اليوم سعادة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، حيث هنأها سموه بمناسبة اجتيازها لدورة الطيران من المملكة المتحدة.



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة وما ابدته من روح العزيمة والمثابرة من أجل الحصول على هذه الدورة الهامة في احد المجالات الحيوية وهو الطيران، مؤكدا سموه انها تعد مثالا مشرفا للبحرينية الحريصة على صقل مهاراتها بالعلم والتدريب في شتى المجالات لتكون أحد العناصر الفاعلة في مجالات التنمية والتطوير.



وعبر سموه عن تمنياته للشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بدوام النجاح والتوفيق في حياتها المستقبلية، معربا سموه عن فخر مملكة البحرين بكل نجاح يحققه أبناء الوطن في شتى المجالات.



من جانبها، اعربت الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء علي دعم سموه المستمر لها وتشجيعه الدائم، وهو الامر الذي كان له عظيم الاثر فيما حققته من نجاح، قائلة انها استمدت روح المثابرة والعزيمة من سموه، حفظه الله ورعاه.



تجدر الاشارة الى ان سعادة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة كانت قد اجتازت مؤخرا دورة في الطيران من المملكة المتحدة وحصلت على شهادة قيادة الطائرات الخفيفة "c"، كما اجتازت اختبارات مدرسة الطيران الأرضية التابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبية والمعروفة باسم "اياسا"، وحصلت على شهادة إتمام دورة الطيران التشبيهي وشهادة اتمام دورة الطيران الآلي وشهادة الطيران التجاري.



ع إ ح/م.ح.



بنا 2014 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/03 - 13 : 12 AM