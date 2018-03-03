سمو قائد الحرس الملكي يزور وزارة الدفاع البريطانية لندن في 2 مارس/بنا/ قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي اليوم بزيارة إلى مبنى وزارة الدفاع البريطانية في لندن، حيث كان في استقبال سموه الفريق ريوبارت جونز مساعد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش البريطاني .



وأكد سمو قائد الحرس الملكي على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، والتي لها جذور تاريخية متينة، مشيدا سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1903 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/02 - 10 : 10 PM