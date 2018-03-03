سمو قائد الحرس الملكي يزور متحف الحرب الامبراطوري لندن في 2 مارس/ بنا / قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي اليوم بزيارة إلى متحف الحرب الامبراطوري بالعاصمة البريطانية لندن، ورافقت سموه السيدة ديان ليس المدير العام للمتحف.

وتجول سموه في مختلف قاعات واقسام المتحف وتعرف على مقتنيات ومعروضات المتحف التي تحاكي الحروب على مدى القرن العشرين، واطلع سمو قائد الحرس الملكي على صور تاريخية لمشاركة مملكة البحرين في الحرب العالمية الثانية.



وأبدى سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي اعجابه بالمقتنيات والمعروضات المميزة للمتحف، كما ثمّن دور المملكة المتحدة في الحفاظ على هذا التراث التاريخي العسكري القيم.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1902 جمت 02/03/2018







عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/03 - 56 : 12 AM