البحرين تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو المنامة في 2 مارس/بنا/ أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي استهدفت السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بمدينة واغادوغو في بوركينا فاسو، والهجمات التي استهدفت مقر القوات المسلحة في البلاد، وأدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن واصابة العشرات من الأبرياء، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الاعمال الإرهابية.









وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب كل من الجمهورية الفرنسية وبوركينا فاسو ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب ، مُجددة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ الإرهاب، والداعي إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها .







خ.أ



بنا 1749 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/03/02 - 03 : 09 PM