في برنامج (الأمن)الإذاعي...الدفاع المدني يتعامل باحترافية مع أكثر من 8 آلاف بلاغ تركزت على حرائق سببها الماس الكهربائي والإهمال المنامة في 02 مارس/ بنا / أكد النقيب حمد صباح سوار رئيس مركز الدفاع المدني بمدينة حمد أن "الدفاع المدني استجاب بشكل فعال واحترافي لعدد 8143 بلاغا خلال العام 2017 وحتى الشهرين الأخيرين ، تركزت على حرائق في الشقق والمحلات التجارية، وكان من أبرز أسباب اندلاع هذه الحرائق هي الماس الكهربائي والإهمال"، مضيفاً أن الإدارة العامة للدفاع المدني "تعمل على مكافحة الحرائق وغيرها من البلاغات قبل وقوعها ، وذلك من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية بالإضافة إلى الحملات الميدانية والتأكد من اشتراطات السلامة العامة في المباني والمجمعات التجارية".







وشدد في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، على ضرورة توافر معدات السلامة العامة وطفاية الحريق وكاشف الدخان في كل منزل ومبنى، بالإضافة إلى الإلمام بمبادئ الإخلاء والإسعافات الأولية، وطريقة التعامل السليم عند أي حادث.



ح ب/خ.أ



بنا 1701 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/02 - 52 : 08 PM