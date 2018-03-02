الطقس المتوقع غدا في البحرين معتدل بشكل عام

المنامة في 2 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين يوم غد السبت سيكون معتدل بشكل عام.



الرياح: شمالية غربية من 10 عقد إلى 15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى : 17 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 35 %.







خ.أ



بنا 1609 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/02 - 14 : 07 PM