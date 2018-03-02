سموه يشهد فحص الوزن لمقاتلي BRAVE 10 .. خالد بن حمد يعرب عن سعادته بما شهده من تحدي واضح بين المقاتلين في فحص الوزن عمّان في 02 مارس/ بنا / شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة، فحص الوزن الرسمي للمقاتلين المشاركين بالنسخة العاشرة لبطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة للمحترفين-BRAVE10، والذي يبلغ عددهم 24 مقاتلا محترفا يمثلون 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي أجري يوم الخميس الأول من مارس، بمقر إقامة المقاتلين بفندق "لاند مارك" بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عمّان.





وقد حضر مراسم إجراء فحص الوزن رئيس وأعضاء اتحاد القتال الشجاع، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية وجمهور من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة.



وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بما شهده من تحدي واضح بين المقاتلين قبل انطلاق المواجهات، والذي ظهر بشكل واضح خلال فحص الوزن، والذي عكس حرصهم البالغ على تقديم أفضل المستويات في هذه النسخة من البطولة، متوقعا سموه أن تشهد البطولة الحالية مستوى قتاليا عاليا يسهم في إبرازها، متمنيا سموه لجميع المقاتلين التوفيق والنجاح بمنافسات البطولة، مشيدا سموه بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهده فحص الوزن الرسمي، ومثمنا سموه في الوقت ذاته التغطية الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام الأردنية للبطولة، والذي منح البطولة انتشارا بالمملكة الأردنية الهاشمية وساهم في تحفيز وتشجيع الجماهير على التفاعل، وهذا ما سينعكس على نجاح الحدث.



وقد وقع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على بوستر بطولة بريف العاشرة الذي احتوى على النزالات التي ستشهدها البطولة، كما ووقع سموه على التجهيزات الجديدة التي تم توزيعها على المقاتلين المشاركين، والتي احتوت على شعار الراعي الجديد للتجهيزات شركة GREENHILL SPORTS الشركة الرياضية الرائدة في تجهيزات رياضة فنون القتال المختلطة.



وحرص المقاتلون خلال مراسم إجراء فحص الوزن الرسمي على السلام على سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذين وجهوا لسموه الشكر والتقدير والعرفان على حضور ودعم سموه ومتابعته لفحص الوزن، متمنين أن يقدموا الأداء والمستوى القتالي الذي يخدم تطلعات سموه لإنجاح البطولة.



وتفاعلت الجماهير الأردنية المتواجدة بفحص الوزن الرسمي لبريف العاشرة، والتي شجعت بقوة المقاتلين الأردنيين المشاركين في البطولة أثناء إجرائهم للفحص، والذي ساهم في منح هذا الفحص أجواء حماسية خاصة. وتشهد البطولة مشاركة أربع مقاتلين أردنيين، وهم: جراح السيلاوي، عبدالكريم السلوادي، وجلال الدعجة ونورس أبزخ، والذين سيدافعون عن ألوان العلم الأردني في هذه المشاركة، التي تقام لأول مرة على أرضهم وبين جماهيرهم.



كما حرص ممثلو وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية خلال تواجدهم بفحص الوزن الرسمي لبطولة بريف العاشرة، على إجراء المقابلات مع المقاتلين، واستطلاع آرائهم حول هذه المشاركة ومدى جاهزيتهم لخوض النزالات.



وتهافتت الجماهير الحاضرة بقاعة الفحص على التقاط الصور التذكارية مع المقاتلين، وتبادل الأحاديث معهم حول استعداداهم للمواجهات.



أعربت عضو نقابة الصحافيين الأردنيين الصحافية الأردنية هبة الصباغ عن سعادتها الكبيرة باحتضان المملكة الأردنية الهاشمية لمنافسات النسخة العاشرة لبطولة القتال الشجاع- بريف، مؤكدة أن إقامة هذه البطولة بمشاركة 24 مقاتل من مختلف دول العالم على أرض الأردن، يعطي إشارة واضحة أن الأردن قادرة على احتضان وتنظيم مختلف البطولات الدولية، مشيدة بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم الرياضة بالوطن العربي، لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة، التي استطاعت مملكة البحرين بفضل جهود سموه تحقيق النجاحات والإنجازات، متمنية في الوقت ذاته كل النجاح والتوفيق لهذه البطولة.



وأكد منسق النزالات باتحاد القتال الشجاع السيد يوسف النصار أن إقامة بطولة بريف في نسختها العاشرة بالأردن، جاء من ضمن خطة التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لانتشار البطولة في مختلف مدن وعواصم العالم، مضيفا أن هذه البطولة ستكون من أقوة البطولات لبريف، خصوصا وانها تتضمن نزالات قوية تجمع بين مقاتلين يمتلكون قدرات وإمكانيات قتالية عالية، مشيرا إلى أن هذه البطولة تشهد مشاركة أربع مقاتلين أردنيين وهذا ما سيدفع الجماهير الأردنية للحضور ومؤازرة هؤلاء المقاتلين، وهذا ما سيعطي البطولة حضورا جماهيريا كبيرا وزخما إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية الأردنية، موجها في الوقت ذاته الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على جهود سموه الكبيرة في نشر هذه البطولة ودعمه المستمر لرياضة فنون القتال المختلطة.



وقال المقاتل البحريني حمزة الكوهجي: "إن النسخة العاشرة من بطولة بريف ستكون قوية، نظرا أنها تجمع بين 14 مدرسة قتالية حول العالم والتي يمثلها 24 مقاتل سيتواجهون في 12 نزال. وجميع المقاتلين يملكون قدرات قتالية عالية، وهذا ما سنشاهده في النزالات. فالمقاتل الذي يمتلك التركيز العالي سيكون الأفضل من الجانب الآخر"، مضيفا أن النزال الرئيسي على حزام وزن الريشة الذي يجمع بين المقاتل البولندي جاكوب كواليويج والمقاتل الجزائري إلياس بوديغزدام سيكون التوقع فيه صعبا، نظرا لتقارب المستوى بين المقاتلين".



وأعلن المقاتل اللبناني محمد فخر الدين جاهزيته لخوض منافسات بطولة بريف، مؤكدا أنه تدرب جيدا لخوض نزاله أمام المقاتل الفرنسي طاهر حدبي، مضيفا أنه سيسعى بكل قوة لتحقيق الانتصار، موجها في الوقت ذاته الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه اللامحدود لجميع المقاتلين.



وستشهد صالة الملاكمة بمدينة حسين الرياضية بالعاصمة عمّان، منافسات النسخة العاشرة من بطولة القتال الشجاع- بريف.



وتشهد بطولة بريف العاشرة إقامة 12 نزال والتي ستبدأ بالمواجهة التي تجمع بين المقاتل الجنوب أفريقي تشاد هانيكوم والمقاتل الروسي إكرام علي سكيروف، يليه النزال الذي يجمع بين المقاتل الفنلندي عبدالحسين والمقاتل الأردني نواز أبزاكه، يليه النزال الذي يجمع بين المقاتل الإيرلندي ديلان توك والمقاتل الأمريكي صادق يوسف، يليه بعد ذلك النزال الذي يجمع بين المقاتل الإيرلندي وايل فلوري والمقاتل السوري طارق سليمان، يليه النزال الذي يجمع بين المقاتل الروسي موسى غازي والمقاتل اللبناني محمد غرابي، ثم النزال الذي يجمع بين المقاتل الفلبيني كريسانتو بيتبتونغ والمقاتل الأردني جلال الدعاج، ثم النزال الذي يجمع بين المقاتل البولندي باول كليك والمقاتل الأمريكي سدني ويلر. يليه النزال الذي يجمع بين المقاتل الإيرلندي فرانس ملامبو والمقاتل البرازيلي فليبي إيفرين. ثم النزال الذي يجمع بين المقاتل الفرنسي طاهر حدبي المقاتل اللبناني محمد فخر الدين، ثم النزال الذي يجمع بين المقاتل البريطاني تشارلي ليري والمقاتل الأردني عبدالكريم السلوادي، يليه النزال الذي يجمع بين الفرنسي ديفيد بير والمقاتل الأردني جراح السلاوي. بعدها يقام النزال الرئيسي على حزام البطولة بوزن الريشة الذي يجمع المقاتل البولندي جاكوب كواليويج والمقاتل الجزائري إلياس بوديغزدام.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1146 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/02 - 10 : 03 PM