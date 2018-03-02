سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي ممثل بطريركية أنطاكية لدى موسكو موسكو في 02 مارس/ بنا / أشاد ‏سماحة المطران نيفون صيقلي ممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا بتدشين مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مملكة البحرين.





وقال إنه يضاف الى سلسلة المبادرات الحضارية والإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه .

وأضاف لدى استقباله سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية بأن العالم الآن هو أحوج ما يكون فيه الى مثل هذه المشاريع والمؤسسات التي تسهم في التقريب بين الشعوب والأديان وتشيع روح التعايش السلمي بينها مشيرا الى أن نهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في هذا المجال يحظى باحترام وتقدير الهيئات الدينية حول العالم ويكرس المكانة التاريخية لمملكة البحرين التي عرفت عبر العصور كموطن تتلاقي وتتعايش فيه الحضارات المختلفة في سلام .

وأكد سماحته استعداد كنيسة الروم الارثوذكس في سائر المشرق لدعم مركز الملك حمد من أجل إنجاح الأهداف النبيلة المرسومة له.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1117 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/03/02 - 08 : 03 PM