الأشغال تنال النسخة المحدثة من شهادة نظام الجودة ISO 9001: 2015 المنامة في 02 مارس/ بنا / تمكنت شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من اجتياز التدقيق الخارجي التفصيلي لمراقبة نظام الجودة، واللازم لتجديد شهادة الآيزو، وبذلك حصلت وزارة الأشغال على النسخة المحدثة من شهادة نظام الجودة ISO 9001: 2015، والتي تؤكد مطابقة نظام الجودة في الوزارة للمعايير العالمية.

وتسلم وزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف شهادة الآيزو من المدقق الخارجي ممثل شركة AJA Europe المانحة لشهادة الجودة السيد مبين شيخ، وذلك بحضور وكيل شؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط والوكيل المساعد للخدمات الفنية المهندس إبراهيم الحواج ومدير إدارة الموارد البشرية السيد محمود عبد الرحيم ورئيس قسم شئون الموظفين أحمد عجاج ونورة النعيمي رئيس مجموعة إعادة هندسة العمليات والمشرفة على أعمال نظام الجودة.

وقد أعرب سعادة الوزير عن شكره الجزيل وتقديره للجهود المبذولة من قبل وكيل شئون الأشغال والقائمين على قسم الجودة وجميع العاملين بشؤون الأشغال على هذا الإنجاز مؤكدا أن أي نجاح هو نجاح لجميع العاملين في الوزارة.

من جهته اكد وكيل شئون الأشغال المهندس أحمد الخياط بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وتكاتف جميع القطاعات والدعم المتواصل من قبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجهود فريق التدقيق الداخلي وتعاون منتسبي الوزارة والتزامهم بنظام الجودة، كما أنه نتيجة حتمية للنجاح في إدارة إحدى المبادرات الرئيسية في الخطط التطويرية الاستراتيجية لشؤون الأشغال وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

كما أشاد المدقق الخارجي بأداء الوزارة في التقيد بمعايير الجودة المحدثة مشيرا الى أن هذه الشهادة تعد تقديراً للالتزام وتحقيق الاستدامة في المطابقة لمعايير الجودة، حيث كانت عملية التدقيق الخارجي لنظام الجودة عملية مكثفة ومفصلة أفضت إلى تأكيد مطابقة نظام الجودة للمعايير الدولية وهو ما أعطى شئون الأشغال أحقية الحصول على شهادة الآيزوالمحدثة ISO 9001: 2015 .

وأضاف بأن تجديد شهادة الآيزو للنسخة المحدثة ISO 9001: 2015 يعتبر أحد المؤشرات على أن شئون الأشغال تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكداً على ضرورة الالتزام والاهتمام المستمرين للارتقاء بمستوى العمل وعلى أن أمام شئون الأشغال رحلة تحسين مستمرة تحقيقاً لمتطلبات التميز وقِيَمِهِ العليا.

الجدير بالذكر أن نطاق عملية التدقيق اشتمل على توفير خدمات الأشغال العامة لسكان مملكة البحرين، والتخطيط، والتصميم، وبناء وصيانة المباني والبنية التحتية بشكل آمن ومبتكر عبر استخدام أحدث الطرق في الهندسة، والتكنولوجيا والمواد المستخدمة، وخلال عملية التدقيق، تمّ تقييم إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة هندسة التكاليف، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة مشاريع وصيانة الطرق، وقسم إدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي.

وتجدر الاشارة إلى أن شؤون الأشغال حازت على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو ISO 9001: 2008 في يونيو 2010، بعد تأهيل الموظفين وتوعيتهم بالمفاهيم الأساسية لإدارة الجودة حسب متطلبات الشهادة، وفي عامي 2011 و2012 جددت وزارة الأشغال استحقاقها لشهادة الاعتماد الدولية لنظام الجودة الآيزو ISO 9001: 2008 بعد عملية المراجعة السنوية والتي شملت كافة قطاعات الوزارة ومواقعها.

ويشمل تطبيق نظام الجودة في شئون الأشغال جميع إدارات وأقسام القطاع، وتسعى الوزارة بصورة مستمرة إلى التطوير على مختلف الأصعدة من خلال ربط العمليات الاجرائية المتزايدة مع بعضها لتعطي أثراً إيجابيا أكبر وتساهم في التحسين المستمر.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1044 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/02 - 50 : 01 PM