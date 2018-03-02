الجودر ووزير الشباب والرياضة المصري يشاركان في اللقاء الشبابي البحريني المصري المنامة في 02 مارس/ بنا / شهد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة وسعادة المهندس خالد عبد العزيز وزير شئون الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية اللقاء الوزاري الذي يجمع بين الوزيرين بالشباب البحريني والمصري والذي أقيم في مركز المحرق الشبابي النموذجي.

ويعتبر اللقاء بين الشباب البحريني والمصري جانبا من أشكال التعاون بين الجانبين في الارتقاء بالحركة الشبابية في كلا البلدين اضافة الى تحقيق التعاون والتقارب بين الشباب وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وخلال اللقاء تناول سعادة وزير شئون الشباب والرياضة ووزير شئون الشباب والرياضة بجمهورية مصر مع الشباب البحريني والمصري العديد من النقاط التي تهم الجانبين وتمهد الطريق أمام الشباب في كلا البلدين للأخذ بزمام المبادرات الرامية الى الارتقاء بالمهارات الشباب وتفعيل دورهم في خدمة أوطانهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة مدى تأثر الشباب بما يتم تقديمه له من برامج وأنشطة في مختلف المجالات بالإضافة الى الاختلافات بين الجيل الحالي والجيل السابق في نوعية البرامج التي يتم تقديمها ومدى مطابقتها للتطور الحاصل في العالم خاصة ثورة المعلومات والاتصالات، وتأثير الفراغ على الشباب وأهمية شغلها ببرامج تتناسب مع توجهات الشباب وافكارهم، كما تم التطرق أيضا الى البحث عن وسائل للتقريب أكثر بين الشباب عبر عمل برامج مشتركة مثل المؤتمرات الشبابية ومعسكرات والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية.

وتباحث الحاضرون حول اقتراح بأن يكون هناك مجلس دوري للقاء الشباب مع وزيري الشباب والرياضة بكلا البلدين والوعي والمسؤولية حول ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية الاستفادة من تلك المواقع في إيصال الأفكار الإيجابية الابتعاد عن السلبيات كما تم مناقشة اقتراح تخصيص مركز لتبادل الخبرات بين البلدين في جميع المجالات.

وتطرق الحاضرون الى الة أهمية تحديد احتياجات الشباب في كلا البلدين وتلبيتها وذلك بهدف مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية عبر مشاريعهم وافكارهم وكيفية قياس رغبات الشباب في التجربة البحرينية والمصرية كما تم التطرق الى البرامج المقدمة للشباب البحريني والمصري وكيفية الاستفادة من كلا التجربتين في دعم القطاع الشبابي بالإضافة الى أهمية اقتناص الفرص المتوافرة للشباب.

وفي ختام اللقاء أشاد سعادة وزير شئون الشباب والرياضة وسعادة وزير الشباب والرياضة المصري بالتعاون الإيجابي الذي يربط بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي مؤكدان على أهمية اللقاء الذي يؤسس الى مرحلة جديدة من مراحل العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1044 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/02 - 49 : 01 PM