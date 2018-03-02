عاهل البلاد المفدى يصدر ثلاثة اوامر ملكية لسنة 2018 المنامة في 2 مارس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه :

المادة الأولى

يُنشأ مركز يسمى " مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي " ، يتبع الديوان الملكي .

المادة الثانية

يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة الثالثة

تُحدد مبادئ وأهداف المركز وطريقة عمله بقرار من وزير الديوان الملكي .

المادة الرابعة

على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

وصدر عن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (16) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وعضوية كل من :

1. بتسي بنيت ماثيسون عبدالرحمن .

2. فرا بونياوي دامابونهيران .

3. صلاح يوسف إبراهيم عبدالعزيز الجودر .

4. سوشيل مولجيمال .

5. إبراهيم داود إبراهيم نونو .

6. سمير صادق محمد البحارنة .

7. شهناز جابر حاجي جمال .

8. كرستوفر مارتن بوت .

9. كاميللو باللين .

10. مجيد محسن العصفور .

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .



كما صدر عن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (17) لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين الدكتور محمد طاهر القطان أميناً عاماً لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالإضافة إلى عمله .

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1023 جمت 02/03/2018







عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/03/02 - 15 : 05 PM