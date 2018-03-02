ضمن استعداداتها لعقد الامتحانات الوطنية .. هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد لقاءات تعريفية للمصححين المنامة في 2 مارس/ بنا / عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، لقاءات تعريفية لرؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية، وقادة الفرق، والمصححين، يوم الاحد الماضي واستمرت لثلاثة ايام، اشتملت على أهم آليات وطرق تصحيح أوراق الامتحانات بما يضمن شفافيتها ونزاهة ودقة نتائجها، حيث اطلع الرؤساء وقادة فرق التصحيح، والمصححين على أدوارهم والمهام التي سيقومون بها في عملية التصحيح، فضلًا عن خطة العمل والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها.

وتأتي اللقاءات التعريفية التي نظمتها إدارة الامتحانات الوطنية بهدف التعريف بهيئة جودة التعليم والتدريب، ودور الامتحانات الوطنية ومسؤولياتها، بالإضافة إلى عرض أهداف الامتحانات الوطنية المتمثلة في تقييم أداء طلبة مملكة البحرين بشكل مستقل للصف الثالث، السادس، والتاسع، في المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، أما الصف الثاني عشر؛ فكانت في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات.

وقد تطرقت اللقاءات إلى التعريف بالهيكل التنظيمي في عملية التصحيح وشرحها، والتي تبدأ باجتماع قادة الفرق، ثم اجتماع توحيد المعايير والتصحيح، وختامًا كتابة تقارير رؤساء التصحيح؛ إذ يكتب رئيس التصحيح تقريره بناء على نتائج تقارير قادة الفرق وجميع المصححين، بالإضافة إلى التعليمات والإرشادات العامة المتعلقة بعملية التصحيح.

والجدير بالذكر أنَّ الامتحانات الوطنية لعام 2018 ستشمل تقديم الامتحانات للصفين الثاني عشر والسادس، إذ ستبدأ امتحانات الصف الثاني عشر من 4-7 مارس 2018، وتتبعه امتحانات الصف السادس من 22-26 إبريل 2018.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1019 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/02 - 24 : 01 PM