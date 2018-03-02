الطقس في البحرين غائم مع تساقط أمطار متفرقة ويتحول إلى معتدل عند المساء المنامة في 2 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا، ويتحول إلى معتدل عند المساء.

الرياح: شمالية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى : 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 40 %.

وحذرت الإدارة من رياح قوية السرعة داعية الى توخي الحيطة و الحذر.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0625 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/02 - 40 : 09 AM