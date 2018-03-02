مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 2 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الأصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة، وفيما يلي أبرز العناوين:



/ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء يشرفان حفل زواج سمو الشيخ خالد نجل سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة.

/ وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي: حل ازمة قطر في يديها ..و المطالب واضحة وتتعلق بكف الضرر وإبعاد الاذى عن دولنا

/ وزير الداخلية يؤكد: تطوير الدفاع المدني لمواكبة التوسع العمراني .. التطوير يشمل الاستعدادات المسبقة لمواجهة الاحداق.

/ القائد العام يتفقد عدداً من وحدات قوة الدفاع.

/ مدير اركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة متقدمة للضباط ويؤكد: نفخر بكفاءة ضباط التقدمية من الدفاع والداخلية و الحرس.

/ وزير العدل : 17 قانوناً ومحامياً يستكملون متطلبات (ترخيص الموثق الخاص)

/ البحرين تستضيف اكبر حدث ثقافي عالمي يونيو القادم .. الشيخة مي: اجتماع لجنة التراث العالمي فرصة استثنائية للترويج للبحرين.

/ إعلان شروط المشاركة في الجائزة خلال الفترة المقبلة .. وزير التربية: جائزة (التربوي المتميز) تعكس اهتمام الملك بتطوير التعليم.

/ 900 الف دينار لتطوير ساحلي (الغوض) و(قلالي) .. دراسة لغنشاء مركز علم الوراثة الحيوية.

/ (التربية): فتح باب القبول للدراسات العليا بـ (الخليج العربي)

/ ديوان الخدمة يتابع قياس مستويات الاداء الحكومي .. الوزير البوعينين رداً على النائب التركي: منظومة إلكترونية واحدة لتنفيذ توصيات (ديوان الرقابة) في الوقت المحدد.

/ قرار وقف فرض الرسوم خطوة على طريق استعادة الثقة بالقطاع .. عقاريون: مؤسسة التنظيم العقاري نقلة نوعية وستعيد الثقة الى القطاع.

/ بيع (بوابة امواج) في المزاد العلني بـ 22.5 مليون دينار

/على هامش افتتاح معرض حماية المستهلك السنوي .. الوزير الزياني: الانظمة في البحرين مهيأة لحماية العمليات المصرفية الالكترونية من الاختراقات المشبوهة.

/ السيسي يؤكد ان الاساءة الى الجيش تعتبر (خيانة عظمى)

/ واشنطن تحذر من تأقلم تنظيم داعش مع الهزائم وتحوله الى اللامركزية

/ البرلمان العراقي يعتمد قرار يدعو الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الاجنبية

/ اوروبا لا تزال تحت وطأة الصقيع السيبيري ومصرع 57 شخصاً.













م.ا.ب/ع ذ



بنا 0622 جمت 02/03/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/03/02 - 39 : 09 AM