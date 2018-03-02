وزير الخارجية من الرباط : حل أزمة قطر في يد قطر

الرباط في 2 مارس/بنا/أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن حل أزمة قطر في يد قطر.



وأضاف معالي وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة الذي عقد بالمملكة المغربية أن هناك مطالب واضحة تتعلق بكف الضرر وإبعاد الأذى عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأن التدخلات معروفة والأدلة موجودة والتوقيعات على المحاضر في 2013 و2014 شاهدة، مشددًا على ضرورة أن تقوم قطر بواجبها والالتزام بهذه الاتفاقيات والتوقيعات.





وأوضح معالي وزير الخارجية أن ما يدعيه البعض من أن هناك نية هنا أو هناك فهو غير موجود وأن الدول الأربع تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر دولة قطر بل صدت الضرر عنها.





وأكد معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية أن موقف بلاده من أزمة قطر كان دائما موقفا واضحا له منطلقات واضحة من بينها العلاقات الأخوية الثابتة بين جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومجلس التعاون، حيث أكدت قمة الرياض المغربية - الخليجية على هذا العمق الخليجي للمغرب وأن المغرب معني بما يقع في الخليج، كما أن دول مجلس التعاون عبرت عن تضامنها التام مع المغرب.





وأشار السيد ناصر بوريطة أن المغرب يتحاور مع الجميع ويدفع في الحلول التي ترضي الأطراف والتي تأخذ بعين الاعتبار اهتماماتها وانشغالاتها وهواجسها، ومن خلال الحوار الجاد والشفاف التي تطرح فيه كل القضايا، مؤكدا أن وزير الخارجية طرح مجموعة من القضايا وهي مشروعة ويجب أن يتم التعامل معها.









س.ي



بنا 2208 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/02 - 26 : 01 AM