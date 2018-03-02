سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين المنامة في أول مارس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، والذي اسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





ح ب/م.ح.



بنا 1952 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/01 - 56 : 10 PM