سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس المصري ورئيس وزرائه في ضحايا حادث تصادم القطارين المنامة في أول مارس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين مبتهلا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.





ح ب/م.ح.



بنا 1950 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/01 - 06 : 11 PM