جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة المنامة في أول مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، متضرعا جلالة الملك المفدى إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



ح ب/م.ح.



بنا 1935 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/01 - 51 : 10 PM