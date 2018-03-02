مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق يجتمع مع الرئيس التنفيذي لجزر أمواج المنامة في أول مارس/ بنا / اجتمع العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، صباح اليوم، مع السيد أشرف عثمان الرئيس التنفيذي لجزر أمواج، يرافقه كلاً من السيد محمد اليعقوبي مدير عام شركة سكيورتي سلوشن والسيد هشام صالح مدير أمن جزر أمواج، وذلك لبحث عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجهها إدارة أمواج خاصة في عطلة نهاية الأسبوع كالإزعاج الصادر من المركبات والدراجات النارية وفي منطقة المطاعم والمقاهي، والمشاكل الناجمة عن تأجير الوحدات السكنية بالنظام اليومي.



وأبدى مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، استعداد المديرية وجاهزيتها لاتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفات والتجاوزات والسلوكيات المزعجة وتعزيز السكينة في جزر أمواج، بما يضمن أمن وسلامة الجميع.



ح ب/م.ح.



بنا 1743 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/03/01 - 49 : 08 PM