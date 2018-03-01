لجنة تسوية المشاريع المتعثرة تبيع مشروع " بوابة أمواج" بالمزاد العلني المنامة في 01 مارس / بنا / أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية، انها قد انتهت من بيع مشروع – بوابة أمواج – في المزاد العلني.



وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنها قامت ببيع مشروع "بوابة أمواج" بالمزاد العلني، بسعر وقدره 22.500.000 دينار بحريني (اثنين وعشرين مليون وخمسمائة الف دينار بحريني)، وذلك بعد ان رسي المزاد على شركة ام – تك للخدمات.



وقد أدارت المزاد العلني لبيع المشروع كل من شركة مزاد بالتعاون مع شركة كلاتونز.



وتنوه اللجنة انه وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية يجوز لكل شخص أن يقرر، خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، بشرط ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن، ويجب أن يودع مقرر الزيادة خزينة وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف خمس الثمن الجديد بموجب محضر ينظمه امين سر اللجنة وإلا صار البيع نهائياً بعد انتهاء الفترة المشار اليها.



ويعتبر مشروع بوابة أمواج من المشاريع العقارية المتعددة الاستخدام، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، بمحافظة المحرق ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقاً ويتسعان لـ 384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضاً برجاً مخصصاً لفندق مؤلف من 143 غرفة.



ويحتل مشروع «بوابة أمواج» مساحة أرض تبلغ 33,391 مترًا مربعًا، وسيصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع.



ح ب/ع ع



بنا 1512 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/01 - 17 : 06 PM