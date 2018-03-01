جلالة الملك المفدى يتلقى تهنئة من القسيس هاني عزيز بمناسبة منح جلالته "قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة" من قبل المنظمة العربية للسياحة المنامة في أول مارس / بنا / رفع خادم الكنيسة الإنجيلية العربية رئيس جمعية البيارق البيضاء القسيس هاني عزيز أرقى التبريكات والتهاني الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي ال خلية عاهل البلاد المفدى بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة، من قبل المنظمة العربية للسياحة، مؤكداً أن جلالته يستحق هذه القلادة عن كل جدارة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة ويبقيه ذخرا وسندا لشعب ومملكة البحرين.

وأوضح القسيس هاني عزيز في بيان له : " في ظل توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقوية وتنشيط القطاع السياحي، فإن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برئيس الوزراء الموقر وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سعت وتسعى بشكل دؤوب لتعزيز القطاع، واعدة بإطلاق حزمة مشاريع سياحية في القريب العاجل إلى جانب ما تمتلكه البحرين من مقومات رائعة بهذا المجال، وذلك للنهوض والارتقاء بالمجتمع البحريني، وتعزيز لغة التواصل وترسيخ مفاهيم التعايش والمحبة مع الشعوب الزائرة من جهة، ودعما لمشاريع التنوع الاقتصادي في ضوء انخفاض اسعار النفط دوليًا من جهة أخرى".



وأكد أن معالم السياحة حول العالم التي تشكلت بفعل البشر أو التي نافستهم عليها الطبيعة بهندسة تكاد لا تصدق لشدة حسنها وإبداعها، هي لغة جامعة وجسر تواصل وثقافة بين الشعوب.



وتابع "حيث هنا تتقلص الفجوة بين الناس مهما تنوعت لغاتهم وألوانهم ودياناتهم، ليصبحوا من خلال التذوق الجمالي للسياحة، أمةً واحدة، قوامها التعايش والتسامح والانجذاب نحو كل ما هو راقٍ، ويرى بعين الامتنان ما صنعته الشعوب، وما منّ عليه الله سبحانه وتعالى من خير ونعَم وجمالٍ للبشرية جمعاء".







م.ح.



بنا 1445 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/01 - 09 : 06 PM